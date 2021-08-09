Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak

St. Johnstone, Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçının tam kapasite olacağını duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumlara seyirci alınması konusunda bazı kısıtlamalar oluyordu ancak St. Johnstone kulübü, rövanş maçı için belediyeden izin aldıklarını ve tam kapasite oynayabileceklerini açıkladı.

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