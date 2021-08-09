Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak
Galatasaray'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşılaşacağı St. Johnstone, yerel belediyeden izin aldıklarını ve karşılaşmanın tam kapasite oynanabileceğini açıkladı.
St. Johnstone, Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçının tam kapasite olacağını duyurdu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumlara seyirci alınması konusunda bazı kısıtlamalar oluyordu ancak St. Johnstone kulübü, rövanş maçı için belediyeden izin aldıklarını ve tam kapasite oynayabileceklerini açıkladı.
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