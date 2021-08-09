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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak
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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak

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Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak

Galatasaray'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rövanş maçında karşılaşacağı St. Johnstone, yerel belediyeden izin aldıklarını ve karşılaşmanın tam kapasite oynanabileceğini açıkladı.

St. Johnstone, Galatasaray ile oynayacakları rövanş maçının tam kapasite olacağını duyurdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumlara seyirci alınması konusunda bazı kısıtlamalar oluyordu ancak St. Johnstone kulübü, rövanş maçı için belediyeden izin aldıklarını ve tam kapasite oynayabileceklerini açıkladı.

Son Dakika: Galatasarayın St. Johnstone rövanşı tam kapasite oynanacak

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