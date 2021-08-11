Son Dakika: Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda 12 Ağustos Perşembe günü oynayacağı St. Johnstone maçının kadrosunu açıkladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu’nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için bugün İskoçya’ya gidiyor.
Saat 08.25’te İskoçya’nın Edinburgh kentine uçacak olan sarı kırmızılı takım, 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00’deki maç öncesi son antrenmanını müsabakanın gerçekleşeceği McDiarmid Park’ta bugün TSİ 20.30’da yapacak.
Teknik direktör Fatih Terim’in bir oyuncusu ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise TSİ 20.00’de başlayacak.
MUSLERA VE FALCAO KADRODA YOK
İlk maçta kırmızı kart gören Fernando Muslera kadroda yer almazken, Radamel Falcao da kafileye dahil edilmedi.
Galatasaray’ın St. Johnstone maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.