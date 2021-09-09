Son Dakika: Galatasaray'ın son güm bombası Assunçao! Elneny ve Gedson olmayınca...
Son dakika haberi... Galatasaray, transferin son günü Famalicao'nun genç yıldızı Gustavo Assunçao'yu kiraladı. Benfica, Gedson; Arsanel de Elneny için geri adım atmadı. G.Saray 21 yaşındaki ön liberoyu 100 bin Euro’ya kiraladı. Assunçao’nun satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro olarak belirlendi.
Spor Servisi - Adem KABAYEL Türkiye’de yaz transfer dönemi dün resmen biterken, Gedson konusunda Benfica’yı, Mohamed Elneny için Arsenal’i ikna edemeyen Galatasaray aradığı ön liberoyu son gün Portekiz’de buldu: Gustavo Assunçao. Sarı kırmızılıların Portekiz ekibi Famalicao’dan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta olarak görev yapabiliyor.
Arda Turan’ın Atletico Madrid’den takım arkadaşı olan Paulo Assunçao’nun oğlu olan Gustavo Assunçao’nun Transfermarkt’a göre piyasa değeri ise 7 milyon Euro.
SON 2 SEZONA DAMGA VURDU
19 yaşında A.Madrid’in altyapısından Famalicao’ya transfer olan Sambacı ilk sezonunda 37 resmi maça çıkıp 1 asist yaparken geçen yılı 28 maçta 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Assunçao, Portekiz Ligi’ne adımını attığı 2019-20’den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu. 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.
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