Son Dakika: Galatasaray'ın son güm bombası Assunçao! Elneny ve Gedson olmayınca...

Spor Servisi - Adem KABAYEL Türkiye’de yaz transfer dönemi dün resmen biterken, Gedson konusunda Benfica’yı, Mohamed Elneny için Arsenal’i ikna edemeyen Galatasaray aradığı ön liberoyu son gün Portekiz’de buldu: Gustavo Assunçao. Sarı kırmızılıların Portekiz ekibi Famalicao’dan 1 yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta olarak görev yapabiliyor.

Arda Turan’ın Atletico Madrid’den takım arkadaşı olan Paulo Assunçao’nun oğlu olan Gustavo Assunçao’nun Transfermarkt’a göre piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

SON 2 SEZONA DAMGA VURDU

19 yaşında A.Madrid’in altyapısından Famalicao’ya transfer olan Sambacı ilk sezonunda 37 resmi maça çıkıp 1 asist yaparken geçen yılı 28 maçta 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Assunçao, Portekiz Ligi’ne adımını attığı 2019-20’den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu. 100 bin Euro kiralama bedeli verilecek. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.

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