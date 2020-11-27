Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda tam 7 eksik! Falcao...
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kafilesi açıklandı.
Galatasaray'ın Rize kafilesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Ayrıca Arda Turan, Omar, Okan Kocuk, Belhanda, Saracchi ve Ryan Babel kadroya alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Rizespor kadrosu
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle