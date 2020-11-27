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Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda tam 7 eksik! Falcao...

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Son Dakika | Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda tam 7 eksik! Falcao...
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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kafilesi açıklandı.

Galatasaray'ın Rize kafilesinde sakatlığı bulunan Radamel Falcao kadroda yer almadı. Ayrıca Arda Turan, Omar, Okan Kocuk, Belhanda, Saracchi ve Ryan Babel kadroya alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Rizespor kadrosu

Son Dakika | Galatasarayın Rizespor maçı kadrosunda tam 7 eksik Falcao...

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