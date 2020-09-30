Son Dakika | Galatasaray'ın Rangers kadrosu açıklandı! Arda Turan ve Marcelo Saracchi...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Rangers maçının kadrosunu açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipte Covid-19 PCR test sonucu negatif çıkan takım kaptanı Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

Öte yandan sakatlığı devam eden Marcelo Saracchi de kafileye dahil edilmedi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün saat 11.00'de sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Glasgow'a gidiyor.

Takımımız, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek.

Teknik direktörümüz Fatih Terim ise bir oyuncumuz ile birlikte katılacağı ve Ibrox Stadyumu'nda yer alan medya merkezinde online bir platform üzerinden düzenlenecek olan basın toplantısına ise yerel saatle 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak.

GALATASARAY'IN RANGERS MAÇI KADROSU

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray ile Rangers arasındaki mücadele, 1 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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