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Son Dakika: Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan İstanbul paylaşımı! "Sizi çok özledik Türkiye..."

#Galatasaray#Barcelona#İstanbul
Son Dakika: Galatasarayın rakibi Barcelonadan İstanbul paylaşımı Sizi çok özledik Türkiye...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak Barcelona'dan İstanbul paylaşımı geldi. Söz konusu videoda İstanbul'un tarihi ve sembolik lokasyonlarıyla birlikte Türk bayrağına yer verildi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile NEF Stadyumu'nda karşılacak olan Barcelona'dan İstanbul paylaşımı geldi.

Katalan temsilcisi, kulübün resmi Twitter hesabından İstanbul temalı bir video paylaştı. Söz konusu videoda İstanbul'un tarihi ve sembolik lokasyonlarının yer alması ve Türk bayrağı bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Barcelona ayrıca söz konusu paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona'yı 17 Mart Perşembe günü İstanbul'da ağırlayacak. TSİ 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları Spor Arena'da olacak.

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Biletler ve kombineler transfere kapatıldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Barcelona maçı biletleriyle ilgili bir açıklama yapıt.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 17 Mart Perşembe günü oynayacağımız Barcelona karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapatılmıştır. Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarlarımızın mağdur olmaması adına alınan kararımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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#Galatasaray#Barcelona#İstanbul

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