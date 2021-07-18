Son Dakika: Galatasaray'ın Rachid Ghezzal transferinde Bafetimbi Gomis yardımı

Spor Arena Detay - Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren asist ve golleriyle Beşiktaş'ın iki kupaya uzanmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, henüz bir takımla anlaşamadı.

Beşiktaş'ta oynamak istemesini belirtmesine karşın siyah beyazlılarla ücret konusunda anlaşmaya varamayan Cezayirlinin 1 yıl daha Leicester City'le sözleşmesi bulunurken transfer yarışına Galatasaray da girmişti.

Sarı kırmızılıların devreye girmesiyle transfer yarışı kızışırken Galatasaray'ın Leicester City'le oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Rachid Ghezzal'a iki takım taraftarları da sosyal medyadan takımlarına gelmesi yönünde çağrı da bulunurken sarı kırmızılılar eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'ten yardım istedi.

Twitter üzerinden Fransız golcüye mesaj gönderen bir taraftar, "Bafe, Ghezzal'ı istiyoruz ve Ghezzal senin arkadaşın. Ona Galatasaray'ı anlat. Sana güveniyoruz" ifadelerini kullanırken Gomis ise "Anlatacağım" şeklinde yanıt verdi.

1 sezon formasını giydiği Galatasaray'da gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis, 2009-2014 yılları arasında Lyon forması giydiği dönemde Lyon alt yapısından yetişen Ghezzal ile 2 yıl birlikte oynamıştı.

STEFANO MARRONE DA DAHİL OLDU

Transferi yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal için Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone da yorumda bulunmuş ve "Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. İtalya'da öyle bir şey olursa tam etik dışı olduğunu herkes söyler. Yani Juventus önceki sezonda takımda oynayan bir futbolcuyla pazarlık yaparken asla ve asla Milan ya da Inter giremez. Neden hiç kimse burada bunları söylemiyor? Bir arkadaş bana anlatabilir mi?" sözleriyle Galatasaray'a tepki göstermişi.

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