Son dakika: Galatasaray'ın Piatek transferine Shevchenko engeli!

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Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması sebebiyle forvet takviyesi planlayan Galatasaray, Herthe Berlin'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, 26 yaşındaki oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilmişti.

GENOA DEVREYE GİRDİ, ANLAŞMA YAKIN

Bugün İtalya basınında Piatek için eski takımı Genoa'nın devreye girdiği yönünde haberler çıktı.

Andriy Shevchenko'nun çalıştırdığı Genoa'nın eski futbolcusu Piatek için Hertha Berlin'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu be ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Genoa'nın satın alma opsiyonu için düşündüğü bonservis bedeli ise 17 milyon Euro olarak verildi.

2018 yazında Cracovia'dan 4,5 milyon Euro karşılığında Genoa'ya transfer olan Piatek, Ocak 2019'da 35 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuş, Ocak 2020'de ise 24 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin'in yolunu tutmuştu.