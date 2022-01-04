Son dakika: Galatasaray'ın Piatek transferine Shevchenko engeli!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mandalina bahçede 1.8, markette 24 lira Fiyat farkının nedeni neMandalina bahçede 1.8, markette 24 lira! Fiyat farkının nedeni ne?#Market Fiyatları
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Asiye Ateşin ilk istekleri bunlar olmuşAsiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş#Asiye Ateş
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylarŞimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı! Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar#Kripto
Türk kadınlarına hakaret ettiler İnfial yaratan görüntüler için kararTürk kadınlarına hakaret ettiler! İnfial yaratan görüntüler için karar#Aydın
Gerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerimGerçeği DNA testi ortaya çıkardı: O kadının çocuğu da bendenmiş, özür dilerim#Tristan Thompson
Acun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdiAcun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdi!#Emirhan Aydoğan
Sağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkanın videosu olay olduSağa sola öpücük dağıttı ama... Banu Alkan'ın videosu olay oldu!#Banu Alkan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'ın Piatek transferine Shevchenko engeli!

#Transfer#Piatek#Galatasaray
Son dakika: Galatasarayın Piatek transferine Shevchenko engeli

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Krzysztof Piatek için eski kulübü Genoa'nın harekete geçtiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması sebebiyle forvet takviyesi planlayan Galatasaray, Herthe Berlin'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün, 26 yaşındaki oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için teklif yaptığı belirtilmişti.

GENOA DEVREYE GİRDİ, ANLAŞMA YAKIN

Bugün İtalya basınında Piatek için eski takımı Genoa'nın devreye girdiği yönünde haberler çıktı.

Andriy Shevchenko'nun çalıştırdığı Genoa'nın eski futbolcusu Piatek için Hertha Berlin'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu be ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Genoa'nın satın alma opsiyonu için düşündüğü bonservis bedeli ise 17 milyon Euro olarak verildi.

2018 yazında Cracovia'dan 4,5 milyon Euro karşılığında Genoa'ya transfer olan Piatek, Ocak 2019'da 35 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuş, Ocak 2020'de ise 24 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin'in yolunu tutmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Piatek#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin