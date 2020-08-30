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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi yarın belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

Son dakika | Galatasarayın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

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