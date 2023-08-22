Son Dakika: Galatasaray'ın Molde kadrosu belli oldu! Tete, Zaha, Ziyech...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Molde maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yeni transferlerden Mateus Tete ve Kerem Demirbay yer alırken, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kart cezalısı Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ise listeye eklenmedi.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

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