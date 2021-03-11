Son dakika: Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed için transfer itirafı ve Robert Lewandowski sözleri!

Spor Arena Dış Haber- Ara transferde Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed, çıktığı 6 lig maçında 5 gol atmış ve Sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelmişti.



Galatasaray'ın 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına 1.66 milyon Euro karşılığı kiraladığı Mohamed için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.



Bir dönem Bundesliga'da Hansa Rostock forması giyen, Al Ahly'nin Mısırlı eski futbolcusu Mohamed Emara, Mostafa Mohamed için övgü dolu sözler kullandı ve golcü futbolcunun transfer olması gereken ligi açıkladı.

"ALMANYA'YA GİTMELİ! LEWANDOWSKI..."



Mostafa Mohamed'in ayrılmasının ardından Zamalek'in güç kaybettiğini vurgulayan Emara; "Mostafa Mısır'ın bir numaralı forveti. Çok güçlü ve iyi bir bitirici. Türkiye Ligi'nde kısa sürede parlayıp Almanya'ya transfer olmasını bekliyorum. Bundesliga Mostafa Mohamed'e çok uygun olabilir çünkü Robert Lewandowski ile benzer tarzda bir forvet." diye konuştu.



"MOSTAFA EN İYİ"



Mısır'ın efsane futbolcusu Mohamed Zidan da Mostafa Mohamed için olumlu cümleler kurdu: Mostafa şu anda Mısır'ın en iyi forveti. Hem mental hem de fiziksel olarak müthiş durumda. Galatasaray'a gider gitmez gösterdiği özgüven beklenemezdi ama o bunu başardı.





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Mısır basını, önceki gün Mostafa Mohamed'in Zamalek yöneticilerini arayarak Crystal Palace'tan gelen bir teklifin olup olmadığını soruşturduğunu yazmıştı. Zamalekli yetkililerin ise henüz gelen resmi bir teklifin olmadığını Mohamed'e ilettiği belirtilmişti.



YUNANİSTAN'DAN TRANSFER İTİRAFI



Son olarak Olympiakos'un sportif direktörü Christan Karembeu, Mostafa hakkında Mısır basınına açıklamalar yapmış ve golcü futbolcuyu yakından takip ettiğini söylemişti.



Karembeu; "Galatasaraylı Mostafa Mohamed'i yakından takip ediyorum. Mısır'ın çok iyi oyuncuları var. Mısır Ligi'ndeki tüm süper yetenekleri izliyoruz. Çok rekabetçi bir lig." şeklinde konuşmuştu.

GALATASARAY, MOSTAFA'NIN BONSERİVİSİNİ NASIL ALABİLİR?

Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptıkları duyuruda Mostafa'nın 1,5 yıllığına kiraladığı ve 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuna sahip olduklarını açıklamıştı.

Ancak Zamalek Kulübü İcra Kurulu Üyesi İbrahim Abdullah, Galatasaray ile yaptığımız anlaşmaya göre eğer Galatasaray, Mohamed'in bonservisini almak istiyorsa 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolar ödemeli. Bonservisini satın almadan 10 gün önce bize haber vermek zorundalar. Yani Aralık ayının ortasına kadar Galatasaray'ın bize geri dönüş yapması lazım. Eğer başka bir kulüpten teklif alırsak bunu önce Galatasaray'a ileteceğiz. 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelirse Galatasaray 4 milyon doların yukarısında ödeyeceği bir miktarla Mohamed'in bonservisini alabilir. Eğer bu parayı ödemezse futbolcuyu satma hakkına biz sahip oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

ALBAYRAK'TAN YANIT: 20 MİLYONA DA ALAMAZLAR

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise İbrahim Abdullah'ın açıklamalarına "Tamamen asılsız bir iddia. Biz 4 milyon Dolar’ı verdikten sonra isterse 20 milyon versinler alamazlar. Bizim onayımız olmak zorunda. Mostafa Galatasaray’ın futbolcusu olacak" şeklinde yanıt vermişti.

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