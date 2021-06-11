Son Dakika: Galatasaray'ın milli takım paylaşımındaki Hakan Çalhanoğlu detayı olay oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A milli futbol takımımıza başarılar dilediği paylaşımdaki Hakan Çalhanoğlu detayı sosyal medyaya damga vurdu.

Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Ozan Kabak ve Hakan Çalhanoğlu'na yer verildi. Beş yıldız futbolcunun yer aldığı paylaşıma "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan yetenekli orta saha oyuncusunun söz konusu paylaşımda bu isimlerin yanında yer alması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan söz konusu paylaşımda yalnızca Galatasaray forması giyen oyunculara yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

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