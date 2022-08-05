Son dakika: Galatasaray'ın Mertens'e yaptığı teklif ortaya çıktı! Torreira imzayı atıyor...

Haberin Devamı

Galatasaray'ın transfer gündeminde Lucas Torreira ve Dries Mertens heyecanı yaşanıyor.

Uruguaylı 6 numara Lucas Torreira için Arsenal ile 6 milyon euro civarında bonservis bedelinde anlaşmaya varan Sarı-kırmızılı yönetim, Toreira ile de yıllık 3.5 milyon eurodan 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun haberine göre 26 yaşındaki futbolcu bugün İtalya'da resmi sözleşmeye imza atacak.

GALATASARAY'IN MERTENS'E TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Torreira'da mutlu sona çok yakın olan Galatasaray, Napoli'den ayrılan ve serbest kalan Belçikalı forvet Dries Mertens'e teklif yaptı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Mertens'e yaptığı teklifi haberine taşıdı.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray'ın Mertens teklifi şu şekilde:

- 4 milyon euro net maaş + bonuslar

- Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa +1 yıl opsiyon

- Müstakil ev

- Özel araba ve şoför

- Napoli/Brüksel gidiş dönüş için 30 adet uçak bileti