Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi Fransa basınında! 'Cehennemde battı...'

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Cicaldau, Caleta-Car (kendi kalesine), Feghouli ve Babel atarken Marsilya'nın sayılarını Milik kaydetti.

LİDERLİK DÜĞÜMÜ ROMA'DA ÇÖZÜLECEK

5. maçlar sonunda 11 puanla gruptaki liderliğini devam ettiren Galatasaray, grubu lider bitirmek için Lazio deplasmanına gidecek. Beraberlik, temsilcimize grup liderliğiiçin yeterli olacak.

FRANSA BASININDA MAĞLUBİYET YANKILARI

Marsilya'nın Nef Stadyumu'nda Galatasaray'dan aldığı mağlubiyet, Fransız basınında geniş yer buldu. İşte Fransa basınında Galatasaray - Marsilya maçıyla ilgili atılan başlıklar ve haber detayları:

L'EQUIPE: AĞIR YENİLGİ! MARCAO VE NELSSON KUSURSUZDU

"Marsilya, Galatasaray karşısında aldığı ağır yenilgiyle Avrupa Ligi'nden elendi."

"Evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray hayal kırıklığının ardından seyircileri önünde bunu telafi etmeye çalıştı. Kerem ve Feghouli parladı. Nelsson ve Marcao da kusursuzdu, Milik için hayatı zorlaştırdılar."

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FOOT MERCATO: AÇIK FARK

"Galatasaray, Marsilya'yı açık bir farkla üstünlük kurdu ve rakibini kupadan eledi"

MAXIFOOT: MARSİLYA İÇİN SON

"Marsilya ve UEFA Avrupa Ligi, bitti"

FOOT-NATIONAL: MARSİLYA TÜRKİYE'DE BATTI

"Marsilyalılar Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne veda etti."

SPORTS: CEHENNEM

"Marsilya, Galatasaray cehenneminden çıkamadı ve tur umutlarına 'elveda' dedi.