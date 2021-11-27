Son dakika: Galatasaray'ın Malatya kadrosunda üç eksik

Süper Lig'in 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey ile Oğulcan Çağlayan maç kadrosuna alınmadı. Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmama sebebiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruțan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.