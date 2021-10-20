Son Dakika: Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiFlaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi#Kovid Aşısı
Facebooktan isim değiştirme hamlesiFacebook'tan isim değiştirme hamlesi#Facebook
Ankarada akılalmaz dolandırıcılık Kral dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son bulduAnkara'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kral' dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son buldu#Ankara
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Dünya şaştı kaldı... Emekli askerler kongre binasını bastıDünya şaştı kaldı... Emekli askerler kongre binasını bastı!#GUATEMALA
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Vodafone Parkta inanılmaz detay Meğer ilk 2 gol maçtan önce...Vodafone Park'ta inanılmaz detay! Meğer ilk 2 gol maçtan önce...#Beşiktaş
Simeoneden Kloppu şoke eden hareket Maç biter bitmez koşarak...Simeone'den Klopp'u şoke eden hareket! Maç biter bitmez koşarak...#Diego Simeone
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Yollarda Ferrari’yle uçacakYollarda Ferrari’yle uçacak#Yağmur Sarıoğlu
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu!

#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Galatasarayın Lokomotiv Moskova kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Moskova’ya gidiyor.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla bugün saat 10.30’da Rusya’ya hareket edecek olan sarı kırmızılı takım, müsabaka öncesindeki son antrenmanını saat 18.30’da karşılaşmanın gerçekleşeceği Lokomotiv Stadı’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 18.00’de Lokomotiv Stadı’nda yer alan medya merkezinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray ile Lokomotiv, yarın saat 22.00’de Lokomotiv Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.

Haberin Devamı

Arda Turan ve Sacha Boey kadroda yok

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey dışında UEFA listesinde yer alan tüm oyuncular Moskova maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao, UEFA listesine yer almıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum