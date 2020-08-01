Son Dakika | Galatasaray'ın listesindeki Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transferini açıkladı!

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isimlerden biri olan Kaan Ayhan, Sassuolo ile anlaştığını doğruladı.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalma maddemi kullanarak bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek. Sadece şunu söylemek istiyorum; Fortuna'ya harika 4 yıl için teşekkür ediyorum" dedi.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün ödenmesi gereken Kaan Ayhan’ın 2 milyon Euro’luk çıkış bedelini Alman kulübünün hesabına yatırmadı ve milli oyuncuyu Serie A ekibine kaptırdı

4 YILLIK ANLAŞMA

Sassuolo'nun Kaan Ayhan ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı ve 25 yaşındaki oyuncunun senede 1.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Fortuna Düsseldorf'ta bu sezon 34 maçta forma giyen Kaan, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Daha önce Merih Demiral'ı transfer eden ve oyuncuyu Juventus'a yollayan Sassuolo'nun kadrosunda Mert Müldür yer alıyor.

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