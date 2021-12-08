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Son Dakika: Galatasaray'ın Lazio kadrosu belli oldu! Sacha Boey, Arda Turan ve Alexandru Cicaldau...

#Galatasaray#Lazio#UEFA Avrupa Ligi
Son Dakika: Galatasarayın Lazio kadrosu belli oldu Sacha Boey, Arda Turan ve Alexandru Cicaldau...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Lazio ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu duyurdu.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunu açıkladı.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan ile rahatsızlığı bulunan Alexandru Cicadau kadroda yer almadı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı haftasında İtalya temsilcisi Lazio ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Roma'ya gidiyor.

Galatasaray kafilesi, Lazio maçı için bugün saat 12.00'de sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İtalya'ya hareket edecek.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

Galatasaray ile Lazio, yarın TSİ 23.00'te Roma Olimpiyat Stadı'nda birbirlerine rakip olacak.

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Son Dakika: Galatasarayın Lazio kadrosu belli oldu Sacha Boey, Arda Turan ve Alexandru Cicaldau...

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#Galatasaray#Lazio#UEFA Avrupa Ligi

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