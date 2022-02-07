Son Dakika: Galatasaray'ın kurtarıcısı Kerem Aktürkoğlu! Herkes eleştirilirken...

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Galatasaray, Alanyaspor ile dün kritik bir maça çıktı. 4 maçtır kaybeden Cim Bom, Akdeniz ekibi karşısında 1 puanı kurtardı. Aslan adına ön plana çıkan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. 39'da kalesinde golü gören Cim Bom'da 23 yaşındaki futbolcu, 2 dakika sonra ceza sahası dışından attığı şutla yanıt verdi.

Fanatik'in haberine göre; bu sezon ilk kez sol ayağı ile rakip fileleri havalandıran genç oyuncu, daha önce 19. haftada Antalyaspor mücadelesinde ilk kez ceza sahası dışından, 21. haftada ise Hatayspor deplasmanında ilk frikik golünü kaydetmişti.

Geçen sezon çıktığı 27 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yapan Kerem, bu sezon ise 23. maçında aynı performansa ulaştı. Ayrıca Akdeniz ekibi karşısında beraberlik golünü kaydeden yıldız kanat oyuncusu, Aslan'ın en skorer ismi olmayı başardı.

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