Son dakika: Galatasaray'ın Kayseri kadrosu belli oldu! Halil Dervişoğlu, Berkan ve Cicaldau kadroda yok

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Galatasaray'ın yarın oynayacağı Kayserispor maçı için kampo kadrosu açıklandı. Sakatlıkları süren Arda Turan ve Sacha Boey, sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao Teixeira’nın yanı sıra, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Kayseri kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.