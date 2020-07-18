Son Dakika | Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı.

'HER ŞEYİN SONU VAR'

Selçuk İnan, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." şeklinde konuştu.

TERİM'İN EKİBİNE KATILACAK

Fatih Terim, Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı.

Terim, bu gelişmeyi "Selçuk İnan, bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de" ifadeleriyle duyurdu.

Detaylar birazdan...