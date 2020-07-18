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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!
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Haber Giriş: 18.07.2020 - 23:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!

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Son Dakika | Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!
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Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı.

'HER ŞEYİN SONU VAR'

Selçuk İnan, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." şeklinde konuştu.

TERİM'İN EKİBİNE KATILACAK

Fatih Terim, Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı. 

Terim, bu gelişmeyi "Selçuk İnan, bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz, son kulübü olarak. Diğer şekline de açıkçası ben müsaade etmezdim, etmedim de" ifadeleriyle duyurdu.

Detaylar birazdan...

 

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