Son Dakika | Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Barcelona yolunda!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı için flaş bir gelişme yaşanıyor. France Football'un haberine göre Barcelona, Mustafa Kapı'yı transfer etmek istiyor.

17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini vurgulayan Fransızlar, Barcelona'nın bonservis ücreti ödemeden genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti.

''BARCELONA DNA'SI VAR''

Haberde Mustafa Kapı'nın çok iyi bir tekniğinin olduğunu ve Barcelona DNA'sına uygun bir futbolcu olduğunun altı çizildi. Ayrıca genç futbolcunun hem 8 hem de 10 numaralı pozisyonlarda oynayabildiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüp, dün yaptığı resmi açıklamayla Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

MUSTAFA KAPI: ''HEDEFİM AVRUPA''

Mustafa Kapı, kadro dışı kaldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada ''Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem.'' sözlerini kullanmıştı.