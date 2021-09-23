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Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig

Son dakika haberi... Kayserispor karşısında kötü bir performansla yenilen Galatasaray birçok ilki yaşadı. Aslan, Fatih Terim'le ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybetti. Kayseri'de ilk kez yenildi, rakibinden en fazla gol yediği karşılaşmayı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde en az isabetli şut çektiği maçı oynadı.

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Spor Servisi - Süper Lig’deki kötü gidişatına Kayseri’de de “Dur” diyemeyen Galatasaray, birçok alanda adeta kâbus yaşıyor...

Sarı kırmızılıların aldığı ağır yenilginin ardından yaşadığı bazı ilkler şöyle:

- Fatih Terim, sarı kırmızılıların başında çıktığı 408 karşılaşmada ilk kez üst üste iki lig maçını da gol atamadan kaybetti. Aslan bir önceki sınavında Alanya’ya tek golle yenilmişti.

Son Dakika: Kayserispor - Galatasaray maçında gerginlik Terim fena patladı: Sana ne oluyor

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KARAMAN 12 YIL SONRA

- Kayserispor’un deneyimli teknik direktörü Hikmet Karaman, kariyerinde Fatih Terim’e karşı aldığı en farklı galibiyeti tekrarladı. Karaman, 2009’da Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemde de Terim’i 3-0 yenmişti.

KAYSERİ'DE İLK YENİLGİ

- Kayserispor, Galatasaray ile oynadığı maçlarda ilk defa rakibine 3 gol birden atmayı başardı. Dünkü karşılaşma aynı zamanda Aslan’ın Kayseri ekibi önünde deplasmandaki ilk mağlubiyeti oldu.

ŞUTLAR KARAVANA

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- Aslan maça baskılı başlamak istedi. Deyim yerindeyse kaleyi gördüğü yerden vuran sarı kırmızılılar, 19 şut çekti. Ancak bu şutların sadece 2’si isabet etti. G.Saray bu sezon ligde en az isabetli şut çektiği maçı oynadı.

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YENİDEN 4 MAÇ GALİBİYETE HASRET

- Süper Lig’de Galatasaray, Kayserispor karşısında galibiyetin uzağında kaldı ve üst üste 4. maçında da 3 puanı bir arada alamadı. Sarı kırmızılılar son olarak 2019-20 sezonunun 25. ve 32. haftaları arasında tam 8 karşılaşmada galibiyet elde edememişti.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig