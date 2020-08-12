Son Dakika | Galatasaray'ın Kaan Ayhan inadı! Bir kez daha...
Galatasaray, Kaan Ayhan transferinden vazgeçmiyor. Sarı kırmızılı ekip, başarılı futbolcu için bir kez daha devreye giriyor.
Serbest kalma bedelinin ödenme tarihindeki sorun nedeniyle Sassuolo'ya transferi henüz gerçekleşmeyen Kaan Ayhan için Galatasaray yeniden devreye giriyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Düsseldorf'la görüşerek kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
İtalyan basını, Sassuolo ile Düsseldorf'un avukatlarının sorunu çözmeye çalıştığını yazdı. (Takvim)
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