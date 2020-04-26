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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!

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Son Dakika | Galatasaray'ın Japon yıldızı Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
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Galatasaray'ın ikinci devre lisansını çıkarmadığı Yuto Nagatomo'ya İtalya'dan talip çıktı.

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da ilk yarıda gösterdiği performansın ardından Fatih Terim'in kararıyla ikinci devre için lisansı çıkartılmayan Yuto Nagatomo için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazette dello Sport'un haberine göre; Nagatomo'ya Serie A ekiplerinden Bologna talip oldu.

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcu, bu sezon 24 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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