Son Dakika: Galatasaray'ın İttifak Holding Konyaspor kadrosu açıklandı! Fernando Muslera, Arda Turan ve Feghouli...

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salondaki egzersizlerle başladı. Daha sonra küçük sahada ısınma hareketleri ve top kapma/pas çalışması gerçekleştirildi. Yarı sahadaki taktik çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sağ üst adale grubunda ağrı hisseden Arda Turan takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı için 16:00'da Konya'ya uçacak ve Konya'da kampa girecek.

KONYASPOR MAÇI KAMP KADROSU

Sarı kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sofiane Feghouli ve İsmail Çipe kadroya alınmadı.

Olimpiu Morutan, Fernando Muslera, Halil Dervişoğlu ise kafileye dahil edildi.

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FEGHOULI'NİN SAKATLIĞI BULUNMUYOR, KARAR TORRENT'İN

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre kadroda olmayan Feghouli'nin herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Teknik direktör Domenec Torrent, uzun süredir şans vermediği Morutan'ı kadroya alınca kontenjana takılan Feghouli dışarıda kaldı.

KADRONUN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.