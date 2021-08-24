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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'ın istediği Morutan'ın hocası açıkladı! "Artık bizim oyuncumuz değil"
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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 00:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın istediği Morutan'ın hocası açıkladı! "Artık bizim oyuncumuz değil"

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Son Dakika: Galatasaray'ın istediği Morutan'ın hocası açıkladı! "Artık bizim oyuncumuz değil"

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isimlerden olan Olimpiu Morutan için Steaua Bükreş Teknik Direktörü Edi Iordanescu, flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Spor Arena Dış Haber - Steaua Bükreş Teknik Direktörü Edi Iordanescu, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Bükreş'in Sepsi ile oynadığı maçın ardından konuşan Iordanescu, Morutan'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak bonservisinden elde edecekleri gelirle yeni genç oyuncular transfer edeceklerini söyledi.

Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terimden Morutan müjdesi
Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan müjdesi!

Iordanescu açıklamasında, "Kulübün ekonomik durumu çok önemli. Takımda çok fazla genç ve yetenekli oyuncumuz var ancak en önemli oyuncularımızdan Morutan'ı kaybettik. Başka bir takımda oynayacak. Transferde 1-2 oyuncuya ihtiyacımız olabilir, analizini yapacağız. Bir oyuncunun geleceği için iyi bir çözüm bulunduğunda, ayrılmasına asla karşı çıkmayacağım. Avantajlı bir teklif geldiğinde hiçbir oyuncunun ayrılmasına üzülmem ancak yerini doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM DE MESAJI VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Morutan transferi için Hatayspor maçı sonrası taraftarları sevindirecek açıklamalar yaptı.

Fatih Terim, "Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağolsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasarayın istediği Morutanın hocası açıkladı Artık bizim oyuncumuz değil

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