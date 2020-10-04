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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın istediği Joao Mario, PSG'ye transfer oluyor!
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Haber Giriş: 04.10.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın istediği Joao Mario, PSG'ye transfer oluyor!

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Son Dakika | Galatasaray'ın istediği Joao Mario, PSG'ye transfer oluyor!
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Bir dönem adı Galatasaray ile geçen Portekizli futbolcu Joao Mario, PSG'ye transfer oluyor.

Inter'in Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, PSG ile anlaşmaya vardı. Mario, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Geçen sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak geçiren Joao Mario, Galatasaray'ın orta saha transfer adaylarındandı.

PSG'nin Inter'e Mario'yu kiralamak için 2 milyon euro ödediği kaydedildi.

PSG, ayrıca Porto'dn Danilo Pereira ve Everton'dan Moise Kean transferlerini de bitirmeye çok yakın.

Son Dakika | Galatasarayın istediği Joao Mario, PSGye transfer oluyor

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