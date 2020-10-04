Son Dakika | Galatasaray'ın istediği Joao Mario, PSG'ye transfer oluyor!

Inter'in Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario, PSG ile anlaşmaya vardı. Mario, bugün sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fransız ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Geçen sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık olarak geçiren Joao Mario, Galatasaray'ın orta saha transfer adaylarındandı.

PSG'nin Inter'e Mario'yu kiralamak için 2 milyon euro ödediği kaydedildi.

PSG, ayrıca Porto'dn Danilo Pereira ve Everton'dan Moise Kean transferlerini de bitirmeye çok yakın.

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