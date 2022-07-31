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Son dakika: Galatasaray'ın istediği Idrissa Gueye'ye Premier Lig'den talip

#Transfer#Gueye#Galatasaray
Son dakika: Galatasarayın istediği Idrissa Gueyeye Premier Ligden talip

Transferde ismi Galatasaray ile anılan Idrissa Gueye'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, PSG forması giyen Senegalli futbolcuya talip olan kulübü duyurdu.

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Galatasaray'ın orta saha adayları arasında yer alan Idrissa Gueye'ye Premier Lig'den talip var. The Athletic'in haberine göre Everton, 2019 yazında 30 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e sattığı eski oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde teknik direktör Frank Lampard'ın orta sahaya iki takviye istemesi üzerine yönetimin Gueye isminde birleştiği ifade edildi.

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Galatasaray'ı reddetmişti, Everton'a sıcak bakıyor

32 yaşındaki Gueye'nin daha rekabetçi bir ligde forma giymek istediği için Galatasaray'ı reddettiği yönünde haberler çıkmıştı. Senegalli oyuncunun eski kulübü Everton'a dönmeye ise sıcak baktığı belirtildi. The Athletic'in haberinde Gueye'nin 3 yıllık sözleşme istediği, Everton'ın ise Gueye'nin yaşını göz önünde bulundurarak daha kısa süreli bir sözleşme önermeyi düşündüğü ifade edildi.

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Geçen sezon PSG formasıyla 33 maça çıkan Gueye, 4 gol atıp 1 de asist yapmıştı. 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Gueye#Galatasaray

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