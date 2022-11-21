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Son dakika: Galatasaray’ın ilk hedefi Deniz Undav! Ocak'ta defansa da hücuma da yerli takviye yapılacak

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#Galatasaray#Transfer#Deniz Undav
Son dakika: Galatasaray’ın ilk hedefi Deniz Undav Ocakta defansa da hücuma da yerli takviye yapılacak
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Yerli golcü arayan sarı kırmızılıların hedefinde Brighton’lı futbolcu var. Haris Seferovic ile vedalaştıktan sonra Türk pasaportu olan bir golcü almak adına çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu sezon Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki golcüyü satın alma ya da kiralama formülü ile kadrosuna katmak adına harekete geçti.

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Ocak ayında Haris Seferovic ile yollarını ayırıp yerli bir golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray’ın ilk hedefi Deniz Undav. 8+3 kuralını da dikkate alarak Seferovic ile vedalaştıktan sonra Türk pasaportu olan bir golcü almak adına çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Brighton’lı isme talip oldu. Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki golcüyü bonservisi ya da kiralama formülü ile kadrosuna katmak adına harekete geçildi.

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BU SEZON 172 DAKİKA OYNADI

Brighton Hove Albion’ın tavrı ve talepleri transferin şekline de yön verecek. Sezonun ilk bölümünde Premier Lig’de 8 maçta şans bulsa da Deniz sadece 94 dakika sahada kaldı. 1 gol attığı İngiltere Federasyon Kupası’nda 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Deniz Undav 10 maçta toplamda 172 dakika şans bulabildi. Brighton’da forma giyemeyen Deniz’i, Galatasaray kadrosuna katmak isterken İngilizlerin de ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

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40 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Geçen yıl Belçika ekibi Union Saint-Gilloise kiralanan 26 yaşındaki santrfor dikkat çeken performansa imza atmıştı. Deniz Undav, 25 golle ligin kralı olurken Belçika ekibinde çıktığı 41 maçta 27 gol ve 13 asistle 40 gole direkt katkıda bulunmuştu. Geçen yıl sergilediği performans üzerine Brighton oyuncusuna kadrosuna tutmuştu. 2026 yılına kadar Brighton ile kontratı olan golcüyü Galatasaray kadrosuna katıp yerli santrfor açığını kapatmak istiyor.

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#Galatasaray#Transfer#Deniz Undav

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