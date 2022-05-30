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Son dakika: Galatasaray'ın Ianis Hagi teklifini duyurdular!

#Transfer#Ianis Hagi#Galatasaray
Son dakika: Galatasarayın Ianis Hagi teklifini duyurdular

Yönetim ve teknik adam bilinmezliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia da Romanya'dan geldi. Rumen basınında çıkan habere göre Sarı-kırmızılı kulüp, efsanesi Gheorghe Hagi'ni Rangers forması giyen oğlu Ianis Hagi için 7 milyon euro teklif yaptı.

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Romanya'da yayın yapan PRO TV ve Sport.ro'nun haberlerine göre Galatasaray Ianis Hagi için İskoçya ekibi Rangers'a 7 milyon euroluk teklif yaptı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN TEKLİF REDDEDİLDİ

İskoçya Ligi'ni ikinci tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finalde Frankfurt'a yenilerek ikinci olan Rangers, bu yılın başında sakatlığı sebebiyle dizinden ameliyat olan ve sezonu kapatan 23 yaşındaki Ianis Hagi için gelen 7 milyon euroluk teklifini reddetti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezonda Hagi'den beklentisinin büyük olduğu haberde vurgulandı.

"SAKATLIK OLMASA MOURINHO İSTEYEBİLİRDİ"

Aynı haberde Ianis Hagi'nin dizinden sakatlığı olmasaydı Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma tarafından isteneceği de yazıldı.

İstanbul doğumlu olan Ianis Hagi, 3.5 milyon euro bonservbis bedeliyle 2020 yazında transfer olduğu Rangers'ta bu sezon toplam 27 maça çıkıp 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Ameliyat sonrası Ianis Hagi'nin dizinin son durumu

Son dakika: Galatasarayın Ianis Hagi teklifini duyurdular

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#Transfer#Ianis Hagi#Galatasaray

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