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Haber Giriş: 31.08.2020 - 20:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!

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Son Dakika | Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!
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Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir.

 

Son Dakika | Galatasarayın hazırlık maçı iptal edildi

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