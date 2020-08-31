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Son Dakika | Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi!
Galatasaray, 5 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir.
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