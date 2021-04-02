Son dakika: Galatasaray'ın Hatayspor kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda yapacağı Hatayspor maçının kafilesini açıkladı. Cezalı oyuncular Marcao, Luyindama ve Yedlin'in yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç da kadroda yer almadı.
Fatih Terim ve Ümit Davala'nın cezaları sebebiyle takımın başında olmayacağı Galatasaray'da Marcao, Luyindama ve Yedlin cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra milli futbolcular Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Hatay kadrosu
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk
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