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Yazarlarımız Uğur Meleke, Güntekin Onay, Mehmet Arslan ve Fırat Aydınus, Futbol Konseyi'nde Süper Lig'in 11. haftasında yaşananları yorumladı.

1- Hatay yenilgisinin faturasını futbolculara kesen Valerien Ismael için yolun sonu geldi mi yoksa yönetim onda ısrar etmeli mi?

UĞUR MELEKE: BU ANLAYIŞLA ŞiKAYET EDEMEZSiN

Ismael’e sanırım uzun zamandır ilk kez katılıyorum, bazı siyah-beyazlı futbolcularda form ve hatta iştah sorunu var. Ama zaten 25 kişilik kadrolar bunun için kuruluyor, iştahsızı kenarda oturt, iştahlıyı oynat diye! Sen Trabzon maçında vasatı aşamayan 11’i (bir sakat dışında) aynı şekilde sahaya sürersen, hatta yaptığın ilk üç oyuncu değişikliği de bire bir aynı olursa o zaman iştahsız futbolcudan şikayet edemezsin. Üstelik Beşiktaş’ın son derece derin bir kadrosu varken... Bu tablo geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe-Pereira eşleşmesinin aynısı. Geçen sezon Ali Koç’un yaptığını bu sezon Ahmet Nur Çebi yapıyor, “Ferrari’sini LPG taktıran bilge” görüntüsü bu.

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GÜNTEKiN ONAY: ISMAEL’LE GERiLiYOR

Beşiktaş’ta Valerien Ismael ile ilgili asıl sorun oyunun her hafta daha da geriye gitmesi. Bireysel anlamda da futbolcuların performansında ilerleme yok, düşüş var. Ayrıca şöyle bir görüntü var: oyuncu grubu Valerien Ismael’in sistemine ve oyun anlayışına inanmıyor. Bu kadro bundan çok daha deneyimli ve yaratıcı bir teknik adamı hak ediyor.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ TÜNELDE, KARAR YÖNETiMDE

Ülkemizdeki futbol ikliminde bazı kararlar ve bazı sonlar kademeli olarak adım adım gelir. Beşiktaş’ta bu silsile yolu öncelikle geleceğe dair umudunu yavaş yavaş yitiren taraftarın protestolar ile başladı. Akabinde bu ortamın nabzını elinde tutmak isteyen ve yumuşatma yoluna giden yönetimin Ismael’e sahip çıkması oldu. Köprüden önce son çıkış ise; teknik adamın futbolcuları hedef göstermesi, futbolcuların hoca ile ilgili serzenişleridir. İşte bu an tünele girildiğinin göstergesidir. Tünelin sonunda ya taraftarın seslerine kulak verilip, onların isteği paralelinde mutluluk ve huzur ya da sabır ve metanet ile teknik adama destek seçeneklerinden biri tercih edilecek.

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MEHMET ARSLAN: PEREiRA TRAVMASI YAŞATILIYOR

Geçen hafta İsmael’e yönelik eleştirilerin hiç de masum olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Hala aynı kanaatteyim. Kaldı ki İsmael’in ifadeleri benim düşüncelerimin paralelinde. Beşiktaş adına acı bir gerçeği daha ifade etmeliyim geçtiğimiz sezon F.Bahçe’de Pereria’nın yaşadığı bir travma yaşatılıyor İsmael’e. Beşiktaş yönetimi karar vermeli taraftara ve futbolcuya dayalı bir düzenle mi ilerleyecekler yoksa bir teknik adam takımı mı olacaklar. Bu kaybedilen şampiyonluklardan ya da puanlardan daha önemli bir konu. Tam tam davullarıyla Beşiktaş teknik direktörün kimyasını bozdular. Ve Beşiktaş’ın da...

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2- G.Saray’da Alanya beraberliği sonrası herkes hakemlere isyan etti. Sarı kırmızılılar haklı mı? Peki oyun olarak istenen seviyedeler mi?

MEHMET ARSLAN: HAKEM iLE KUŞ GÖSTERiLiYOR PEKi PARALAR ÖDENiYOR MU?

G.Saray, Alanya maçındaki hakem isyanında sonuna kadar haklıdır. Ama bu haklılığı sadece o 90 dakika için geçerlidir. Geçtiğimiz sezonlarda F.Bahçe’nin ortaya koyduğu tavrı artık G.Saray sergiliyor. Kazanamıyorsanız suçlu mutlaka başkalarıdır. Bu anlayış bir takımı, futbolcuları, teknik adamı özeleştiriden yoksun bırakır. G.Saray gibi bir takım, büyük bir takım 2-0 galibiyeti 10 kişi ile koruyamıyorsa buradaki sorun hakemden öte bir sorundur. Ama “Hakem” diyerek bize kuşu gösteriyorlar. Sahi, futbolcuların parası ödeniyor mu takımda?

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GÜNTEKiN ONAY: ERKEN VE AĞIR KIRMIZI KART KALPLERi DE KIRDI

Enerjisini saha içine değil de dışarıya veren takımlar, teknik adamlar ve yöneticilere yıllardır sıkça rastladık. Bu kavgalar kimseye asla bir fayda getirmedi. Icardi ve Mertens’in ilk kez sahne aldığı ve her şeyin Galatasaray açısından çok iyi başladığı bir maçta gelen erken ve ağır kırmızı kart kaybedilen puanların da ötesinde sanki biraz kalpleri de kırdı. O yüzden tepki büyük oldu.

UĞUR MELEKE: G.SARAY GEÇMiŞTE ALi KOÇ’UN YAPTIĞI HATAYA DÜŞÜYOR

Ali Palabıyık kötü maç yönetti, Boey’in kırmızı kartı ağırdı. Ancak yeryüzünde yanlış kararla 10 kişi kalan ilk takım G.Saray değil, son da olmayacak. Mükemmel futboldan sonra 2-0’ı koruyamamanızı hatalı kartla açıklamaya çalışırsanız, 2. devre resesif değişiklikleri ve aşırı tutucu oyunu ıskalarsınız. F.Bahçe 3 sezon yanlış teknik adam tercihleri yaptı; Ali Koç yönetimi sürekli hakemleri ve yayıncıyı suçladı. Şimdi Jesus diye bir devrimci başa geldi, her şey süt liman! G.Saray yönetimi de şu anda Ali Koç’un yaptığı hataya düşüyor, problemi sadece dışarıda arıyor. Bu yöntemle 13 yaş ortalamalı sosyal medyayı konsolide edebilirsiniz, en çok bağıran da siz olabilirsiniz belki. Ancak başarı çok bağırdığınızda değil, doğruları yaptığınızda gelecektir.

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FIRAT AYDINUS: G.SARAY RiTMi BULAMADI AMA HAKEM HATASI DA YADSINAMAZ

Oyun olarak istenen seviyede olmasa da G.Saray adına birkaç ve özellikle son maçta var olan hataları tabii ki görmezden gelmek mümkün değil. Farklı skora gidilecek bir maç izlenimi verirken bariz gol şansı değerlendirmesinde Boey’un gördüğü kırmızı kart G.Saray adına olumsuz olarak cereyan eden en önemli kırılma anıydı. Bu da ister istemez maçın gidişatına etki eden önemli bir faktördü. Ama nihayetinde şu var ki, Galatasaray’ın ritmini ve istikrarlı oyununu bir an önce yakalaması gerekiyor.

3- Jesus ligde 5-6 iyi takım olduğunu söylerken, Emre Belözoğlu’nu ve Başakşehir’i övdü. Jesus haklı mı, 5-6 takım yarışta kalabilir mi?

FIRAT AYDINUS: ARALIK SONUNDA YARIŞ 2-3 TAKIMA DÜŞECEKTiR

Ligin en formda iki teknik adamı ve en çok gol atan ile en az gol yiyen iki takımın karşılaşmasında son 15 dakika içinde Jesus’un tecrübesi skoru F.Bahçe lehine çevirdi. Jesus tarafından Emre Belözoğlu’na yapılmış övgünün nedeni, karşısında teknik ve taktik olarak iyi bir takım bulması ve Başakşehir’in performansı paralelinden dolayı olsa gerek.. Lig yarışında zirveye oynayan takımları göz önüne alarak 5-6 iyi takım olduğunu söylediğini sanıyorum, Ama Aralık ayı sonrası kopmaların yaşanacağı ve sezon sonuna doğru ligin 2 veya 3 takımın içinde olduğu bir şampiyonluk yarışına bürüneceği kanaatindeyim.

MEHMET ARSLAN: HAKEM-MAKEM DiNLEMiYOR iZLEYENE KEYiF VERiYORLAR

Adana DS, Başakşehir, Konya ve kısmen Trabzon ile oyuncuya bağlı kalmayan, planı ve oyun karakteri olan takım F.Bahçe. Bu takımları izlemekten keyif alıyorum. Hakem, makem dinlemiyorlar. Ama F.Bahçe’nin yeri ayrı. Her maçta favori, her futbolcu gelişme kaydediyor ve hazır. Bu farklılık onları ligin favorisi kılıyor. Sahi ne oldu 3-4’lü defans komedisi ile Pereria’yı gömenlere? Aynısını Jesus’a da yapsanıza. F.Bahçe’nin en büyük kazancı iyi bir hoca kadar, gösterdikleri yöneticilik başarısı. Artık nerede konuşmaları ve susmaları gerektiğini biliyorlar.

GÜNTEKiN ONAY: JORGE JESUS GERÇEKTEN HARiKA BiR TEKNiK ADAM

Son derece taktiksel bir maç oldu ve 2 takım da birbirini kilitledi. Jesus, sonradan sahaya sürdüğü oyuncular ile de zorluk derecesi yüksek maçı kazanmayı bildi. F.Bahçe’nin çok geniş kadrosu var ama gerçekten de süper yıldızları yok. Jesus gerçekten harika bir teknik adam, her oyuncudan verim alıyor. Mükemmeliyetçi ve hep fazlasını istiyor. Takımda disiplin en üst düzeyde.

UĞUR MELEKE: BAŞAKŞEHiR SON ANA KADAR YARIŞTA OLACAKTIR

2000’lerin başında Lineker’e Premier Lig’in artık dünyanın en iyi ligi olup olmadığı sorulduğunda yanıtı şöyle olmuştu: “Bir ligin kalitesini tepedeki devler değil, orta sınıf belirler. La Liga’nın orta sınıf takımları hâlâ bizden iyi. O yüzden İspanya bizden iyi bir lig.” Süper Lig’de de toparlanma varsa sebebi Başakşehir, Adana DS, Konya, Kayseri gibi farklı stratejileri olan takımlar. Belözoğlu, Montella, Farioli, Atan, Palut gibi idealist teknik adamlar. Kadro derinliğini de göz önüne aldığımda Başakşehir’in ligin sonuna kadar yarışın içinde kalabileceğini düşünüyorum.

4- Trabzon ligde yarışa tutunurken Kızılyıldız maçına da moralli gidecek. Trabzon ve diğer ekiplerin gruptaki şansını nasıl görüyorsunuz?

UĞUR MELEKE: TRABZON, OTOMATiK DEVLER LiGi BiLETi iÇiN SAHNE ALIYOR

Avrupa kupalarındaki dört temsilcimizin üçü lider. Ben F.Bahçe, Başakşehir ve Sivas’ın gruplarını lider bitireceklerine de inanıyorum zaten. Trabzon da Monaco zaferiyle muhteşem bir geri dönüşe imza attı, bence pekala Kızılyıldız ve Ferencvaros’u da yenebilecek güçte bordo-mavililer. Bir ara 21. basamağa düştüğümüz UEFA ülkeler sıralamasında 14.’lüğe tırmandık. Bu performansı sürdürürsek sezonu ilk 11’de bitirip otomatik Şampiyonlar Ligi biletine tekrar kavuşacağımıza inanıyorum. Sırbistan şu anda sıralamada direkt rakibimiz. Trabzon, Kızılyıldız karşısında sadece 3 puan için değil, 2023-24 Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi bileti için de mücadele verecek.

FIRAT AYDINUS: EN KRiTiK MAÇ TRABZON’UN iNŞALLAH YiNE 4’TE 4 OLUR

Abdullah hoca Trabzon’a ilk geldiğinde defans kurgusu ve gol yememe konusuna vurgu yapmıştı. O süreçte de çoğu maçta genelde tek farklı galibiyetler alındı. Şampiyon takım kadrosundaki değişiklikler bu yıl itibari ile takımı oyun anlamında belli bir bocalama evresine soksa da bu dönemde de Avcı sonuca gitmesini bir şekilde başardı. F.Bahçe ve Başakşehir’in grupta puan olarak rahat bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. İddiasını devam ettirmesi adına Cluj maçında Sivas en azından yenilmemeli. Kızılyıldız deplasmanı ise Trabzon için kritik bir maç. İnşallah bir önceki hafta gibi 4’te 4 yapacağımız sonuçları elde ederiz.

GÜNTEKiN ONAY: 4’TE 4 YAPMAK RÜYA GiBiYDi ANCAK BU KEZ OLASILIK AZ

Son Avrupa gecesi 4’te 4 yapmak rüya gibiydi. Ancak bu kez bu olasılık çok az. Kızılyıldız deplasmanı atmosfer itibarıyla her zaman için çok zordur. Rennes kolay kolay maç kaybetmiyor. Başakşehir, Fiorentina deplasmanında beraberlik alırsa iyi sonuç olur. Ben Sivasspor’un Cluj’u yeneceğini düşünüyorum.

MEHMET ARSLAN: iNANIYORUM Ki 4 TAKIM DA GRUPLARINDAN ÇIKACAKLAR

Abdullah Avcı uzun süre plan yapabileceğiniz istikrarlı bir teknik adam. Başakşehir’de bir futbol kültürü oluşturdu, bunu Trabzon’da oluşturabilmesi için de zamana ihtiyacı var. Eğer bu sabrı gösterebilirlerse Trabzon için ilerdeki günler çok daha aydınlık olacaktır.

Avrupa kupalarına gelince 4 takımın da gruptan çıkacağına yürekten inanıyorum. Özellikle Sivas’ı ayırıyorum. Kısıtlı kadroya rağmen hem ligde hem Avrupa’daki mücadelelerine alkış tutuyorum.