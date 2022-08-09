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Son dakika: Galatasaray'ın gündemindeki Alexis Sanchez, Marsilya'ya transfer oldu

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#Transfer#Alexis Sanchez#Marsilya
Son dakika: Galatasarayın gündemindeki Alexis Sanchez, Marsilyaya transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 23:13

Inter'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu Alexis Sanchez, Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

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Serie A devi Inter'le yollarını ayıran Alexis Sanchez, Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

Yeni takımı için Fransa'ya giden Şilili yıldızı yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki golcüyle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Marsilya ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Alexis Sanchez sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

G.SARAY DA TEKLİF GÖTÜRDÜ

Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için bir süredir görüşmeler gerçekleştiren sarı kırmızılılar, yıldız isme 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, oyuncuyu ikna etmek için Arda Turan ve Inter’den takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nu da devreye sokmuştu.

Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi devlerinin formasını giyen Şilili golcü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik katkı yapmıştı.

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#Transfer#Alexis Sanchez#Marsilya

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