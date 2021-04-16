Son dakika: Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu açıklandı! Eksikler...
Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın İzmir kadrosunda Radamel Falcao, Martin Linnes, Mostafa Mohamed, Ryan Babel, DeAndre Yedlin ve cezalı Ryan Donk alınmadı.
Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
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