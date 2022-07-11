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Son Dakika: Galatasaray'ın gözdesi Idrissa Gueye'de kriz! Alternatifler belirlendi

#Transfer#Galatasaray#Gueye
Son Dakika: Galatasarayın gözdesi Idrissa Gueyede kriz Alternatifler belirlendi
Ali Naci Küçük

Gueye, bonservissiz ayrılığı kabul eden PSG’den veda için 4 milyon Euro talep etti ve anlaşacağı takımdan imza parası da istemeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar ise imza parasına sıcak bakmıyor.

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Fransa'da geçtiğimiz 17 Mayıs’ta Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nde oynanan Montpellier-Paris Saint Germain maçında, dini inançları gereği gökkuşağı formayı giymeyi reddeden ve ülkede gündem olan PSG futbolcusu İdrissa Gueye, Fransız ekibiyle yollarını ayırmak üzere. Ancak G.Saray için süreç uzadı.

BİR YILI DAHA VAR

PSG Yönetimi, Fransa’da büyük tepki çeken Gueye’den kulüp bulmasını isterken, Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunan futbolcusunu bedelsiz bırakacak.

Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alabilen 32 yaşındaki futbolcu, dün yapılan görüşmede PSG’den fesih için 1 yıllık ücretini, yani 4 milyon Euro istedi. Ancak PSG adına görüşmeyi yapan Luis Campos, “Seni bedelsiz bırakabiliriz ama ücretini ödemeyi kesinlikle düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

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ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Gueye ayrıca PSG’den alacağı tazminata göre anlaşacağı takımdan imza parası da istemeyi planlıyor.

G.Saray ise Gueye’ye yıllık 3 milyon Euro’nun üstünde ücret ödemeyi düşünmüyor, imza parasına da sıcak bakmıyor. Gueye’nin alternatifleri de bu gelişme üzerine belirlendi. Erden Timur, Lille’den Xeka ve Roma’dan Diawara’yı da listesine aldı. Bu 2 isimle de görüşmeler başladı.

EVANDER İLE MASAYA OTURACAK

Galatasaray’da Joao Pedro’nun da alternatifi belirlendi. Pedro’nun alternatifi Midtjyland’da forma giyen Brezilyalı futbolcu Evander oldu. Galatasaray, önümüzdeki hafta Brezilyalı oyuncu ile masaya oturacak.

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#Transfer#Galatasaray#Gueye

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