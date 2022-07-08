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Son dakika: Galatasaray'ın görüştüğü Umut Bozok dünyaları istedi | Transfer haberi

#Galatasaray#Umut Bozok#Transfer
Son dakika: Galatasarayın görüştüğü Umut Bozok dünyaları istedi | Transfer haberi

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bu kez de golcü transferi için masaya oturdu.

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Sergio Oliveira transferini olumlu sonuçlandıran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur dün de Umut Bozok ve kulübü Lorient ile bir araya geldi. Golcü futbolcu, çocukluğundan bu yana tuttuğu Galatasaray’a gelmek istediğini belirtti.

FiYAT YÜKSELTTiLER

Umut Bozok ile önce 1.5 milyon Euro’ya anlaşıldı. Ancak menajeri yıllık rakamı 2 milyon Euro’ya yükseltti. Lorient ise Galatasaray’dan 25 yaşındaki golcüsü için 4 milyon Euro bonservis talep etti. Sarı kırmızılıların, Fransız ekibine teklifi ise 3 milyon Euro oldu. İki kulüp arasındaki yapılan pazarlıkların devam ettiği bildirildi.

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#Galatasaray#Umut Bozok#Transfer

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