Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya yeni talip! Kulübün sahibinden dikkat çeken paylaşım...

Spor Arena Dış Haber- Arjantin'de yayın yapan Varsky Sports'un haberine göre MLS ekibi Portland Timbers, 34 yaşındaki Falcao'yu transfer etmek istiyor. Haberde Galatasaray'ın Falcao'yu elinden çıkarmaya sıcak baktığı, transferin gerçekleşmesinin Falcao'nun kendisine yapılacak teklifi kabul edip etmemesine bağlı olduğu ifade edildi.

Radamel Falcao'yu bir başka MLS ekibi Inter Miami'nin de istediği biliniyor.

PORTLAND TIMBERS'IN SAHİBİNDAN PAYLAŞIM

Falcao'yu isteyen Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson, Varsky Sports'un Falcao haberine Twitter'dan bir emoji ve giflerle yanıt verdi.

MUSTAFA CENGİZ'DEN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında Falcao ile ilgili; "Falcao, İspanya'da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu, bütün futbolcularımız karakterlidir. Düzelecek ve gelecek. Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum', o zaman ayrılabilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan'dan teklif geldi ama istemiyor." diye konuşmuştu.

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