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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya resmi transfer teklifi!
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya resmi transfer teklifi!

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Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya resmi transfer teklifi!
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya resmi teklif geldi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Arabistan basınına yer alan habere göre; Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.

Haberde; Kolombiyalı yıldıza resmi teklifin iletildiği ve golcü oyuncunun bu girişime sıcak baktığı belirtildi.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 11 gol kaydetti ve 1 asist yaptı.

Galatasaray 8 puan geride

Galatasaray, Süper Lig'de bitime 5 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım topladığı 52 puanla dördüncü sırada bulunurken, 53 puana sahip Demir Grup Sivasspor üçüncü, 58 puanı olan Trabzonspor ikinci, 60 puan elde eden Medipol Başakşehir ise zirvede yer alıyor.

Galatasaray, ligin kalan bölümünde sahasında Trabzonspor'u konuk ettikten sonra üst üste iki deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sonra Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray, sezonu dış sahadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasıyla kapatacak

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