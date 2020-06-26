Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için Arjantin'den transfer açıklaması geldi.

"FALCAO BİZE GELEBİLİR"

Falcao'yu kadroya katmak istediklerini vurgulayan Enzo Francescoli, "Falcao bize gelebilir, bu ihtimal dahilinde. Sürekli söylediğim bir şey var, eğer bir oyuncu gerçekten dönmek isterse ve ekonomik olarak da uydurabilirsek, geri gelebilir" dedi.

FALCAO'YU DÜŞÜNÜYORUZ"

Francescoli, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Falcao, umarım kariyerini River Plate'te sona erdirir" ifadeleriyle tamamladı.