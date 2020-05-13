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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular!
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 18:54,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular!

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Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular!
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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin, Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak uzun süre kadro dışı kalan Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırımızlı kulübün planlarında yer almadığı belirtilen Mbaye Diagne için İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest'ın devrede olduğu belirtilmişti.

İngiliz basınından HITC'nin haberine göre ise Diagne, Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın.

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