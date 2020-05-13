Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin yeni takımını duyurdular!

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak uzun süre kadro dışı kalan Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırımızlı kulübün planlarında yer almadığı belirtilen Mbaye Diagne için İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest'ın devrede olduğu belirtilmişti.

İngiliz basınından HITC'nin haberine göre ise Diagne, Premier Lig ekibi Watford'a imza atmaya çok yakın.