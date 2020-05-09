Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Andone'nin yeni durağını duyurdular!

Koronavirüs salgınına rağmen gelecek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle fazla forma giyemeyen Andone için İskoç devleri Rangers ve Celtic devreye girdi.

Haberde; Brighton'ın gelecek sezon da Rumen golcüyü kadroda düşünmediği ve İskoç kulüplerinin teklifini değerlendireceği belirtildi.

Florin Andone bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 2 gol attı.