Son Dakika | Galatasaray'ın golcüsü Andone'nin yeni durağını duyurdular!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Koronavirüs salgınına rağmen gelecek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle fazla forma giyemeyen Andone için İskoç devleri Rangers ve Celtic devreye girdi.
Haberde; Brighton'ın gelecek sezon da Rumen golcüyü kadroda düşünmediği ve İskoç kulüplerinin teklifini değerlendireceği belirtildi.
Florin Andone bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 2 gol attı.
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