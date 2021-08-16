Son Dakika: Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olduğu maçta gözler Cicaldau'da olacak

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’de 202122 sezonuna, bugün oynayacağı Giresunspor maçıyla ‘merhaba’ diyecek Galatasaray’da, 10 numara pozisyonunun yeni ismi Alexandru Cicaldau da forma giyecek. Eski takımı Craiova ile UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması oynadığı için statü gereği St. Johnstone ile yapılan iki maçta da görev alamayan Rumen futbolcu, bu akşam ilk kez sarı kırmızılı formayla sahne alacak. Takım kaptanı Arda Turan’ın yerine ilk 11’e alınacak olan Cicaldau, 10 numarayı değil, 33 numaralı formayı giyecek.

Nelsson kadroya alındı ama...

G.Saray’ın bu akşam Giresunspor karşısındaki orta saha hattı Berkan-Taylan-Cicaldau üçlüsünden kurulu olacak. Berkan ve Cicaldau ile birlikte diğer yeni transferler Sacha Boey ile Patrick Van Aanholt da ilk 11’de olacak. 7 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle en pahalı transfer olan Victor Nelsson ise maç kadrosuna dahil edilmesine karşın büyük olasılıkla ilk 11’de oynamayacak.

Takımla 2 kez antrenmana çıkan Danimarkalı stoper, lisansı yetiştiği takdirde Giresun’da oynayabilecek.

Cicaldau’ya ‘Alex’ diye sesleniyorlar

Teknik direktör Fatih Terim, hafta içindeki St. Johnstone maçında oynadıkları futbolla 3-1’lik galibiyette büyük pay sahibi olan Marcao, Luyindama, Diagne ve Feghouli’ye Giresun deplasmanında da görev verecek. Terim’in St.Johnstone karşılaşmasına göre kadroda yapacağı tek değişiklik Arda-Cicaldau olacak. Öte yandan Fatih Terim ve futbolcular, ön isimleri ya da soyadları zor telaffuz edilen üç yeni transfere, kolay söylenebilen kelimelerle sesleniyor. Alexandru Cicaldau ‘Alex’, Patrick Van Aanholt ‘Patrik’, Sacha Boey de ‘Saşa’ diye çağrılıyor.

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