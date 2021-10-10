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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Fransa'dan talipler!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Transfer
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Fransadan talipler

Uzun süredir Kerem'in Galatasaray'daki performansını takip eden lyon ve Nantes'ın hazırladığı teklif paketi ortaya çıktı. İki Fransız kulübü de Ocak ayında 6 milyon Euro ile sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalacak. teklifte sonraki satıştan pay da yer alıyor; görüşmeler pazarlığa açık olacak.

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Galatasaray 'ın 22 yaşındaki hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Fransız kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor. Genç yeteneğin Sarı- Kırmızılı formayla grafiğini takip eden Lyon ve Nantes temsilcileri, oyuncunun saha dışındaki davranışlarından gelecek hedeflerine kadar birçok detayla ilgileniyor. Bir yandan oyuncu takibi sürerken, kulüpler de Ocak ayı için kolları sıvamış durumda. Fanatik'in haberine göre Nantes ve Lyon, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını 6 milyon Euro ile çalacak. Şu an itibarıyla Nantes'ın bu transfer konusunda daha istekli olduğu belirtiliyor. Ancak iki kulüp de pazarlığa açık ve görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor.

Ozan Kabak'a vize çıkmıştı

Nantes cephesinde Kerem'le ilgili olarak oyuncunun bir iki yıl içerisinde 20-25 milyon Euro gibi çok daha yüksek rakamlar karşılığında satılma planları var. Bu nedenle genç oyuncunun bir sonraki satışından pay da teklif paketine dahil edilecek. Lyon'un da benzer bir formül hazırladığı, gelen haberler arasında. Bir önceki sezonun devre arasında Ozan Kabak'ın Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya satışına onay veren Galatasaray'ın, Kerem'e gelecek teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu haline geldi.

15 milyon Euro'yu geri çevirdiler

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Nantes ve Lyon temsilcileri Kerem Aktürkoğlu'na yönelik teklif paketini hazırlarken, Galatasaray cephesi de oyuncuya taliplerin artmasıyla beraber, sözleşme yenileme çalışmalarına başladı. Yıllık 900 bin TL ile şu an mevcut kadronun en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcunun, kulüpten gelen ilk teklifi geri çevirdiği, ardından teklifin 7 milyon TL artı bonuslarla birlikte toplam 9 milyon TL'ye çekildiği öğrenildi. Kerem, bu bedeli kabul etse de bu kez de serbest kalma krizi ortaya çıktı. Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmeye 15 milyon Euro serbest kalma maddesi eklemek istediği, Kerem'in menajerinin bu rakamı çok yüksek bulduğu kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklar, görüşmelerin 1 hafta içinde olumlu sonuçlanacağını ifade ediyor.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Transfer