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Son Dakika: Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya attığı golle Beşiktaş'ın Hatayspor maçında iptal edilen golü arasında fark ne?

#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

Süper Lig'in 11. haftasına Galatasaray - Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları damga vurdu. Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında iptal edilen golle, Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın Gaziantep FK'ya attığı golü paylaşarak, "Adalet herkese lazım" paylaşımında bulunmuştu. Söz konusu iki pozisyon, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta tarafından değerlendirildi.

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Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekibin 45. dakikada Olimpiu Morutan ile kaydettiği ilk gol geceye damga vurdu.

45. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan uzak köşeye ayak içiyle şutunu gönderen Olimpiu Morutan, takımını 1-0 öne geçirirken; gol pozisyonunda Nelsson'ın ceza sahası içindeki lokasyonu beraberinde ofsayt tartışmalarını getirmişti.

Öte yandan Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında iptal edilen golle, Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın Gaziantep FK'ya attığı golü paylaşarak, "Adalet herkese lazım" paylaşımında bulunmuştu.

Söz konusu iki pozisyon, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta tarafından değerlendirildi.

Son Dakika: Galatasarayın Gaziantep FKya attığı golle Beşiktaşın Hatayspor maçında iptal edilen golü arasında fark ne

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

İKİ POZİSYON ARASINDAKİ FARK NE?

Deniz Çoban: Pozisyonların ortak noktaları var. Beşiktaş maçında oyuncunun bir aksiyonu vardı. Ama bu pozisyonda görüş açısını etkiliyor mu, buna bakmak lazım. Burada vuruş yapıldığı esnada oyuncu ile top aynı hizada değil. Oyuncu aynı zamanda sabit. Aksiyonu yok. Beşiktaş maçındaki yorumumu tekrarlıyorum. Herkes farklı görüş verebilir. Ama bana göre ofsayt söz konusu değil. Temiz bir gol.

Hatayspor-Beşiktaş maçında Mehmet Topalın topukla attığı gol ofsayt mı Hakem yorumcuları ne diyor Kural kitapçığında o detay...

Hatayspor-Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın topukla attığı gol ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne diyor? Kural kitapçığında o detay...

Bülent Yıldırım: Beşiktaş maçında kalecinin hamlesini etkileyebilecek bir durumdan bahsediyorduk. Bu golde ise görüş açısından bahsediyoruz. İkisi farklı. Burada Nelsson bir hamle yapsaydı, kaleciyi kısıtlamış olurdu. Ama yapmıyor. O yüzden Beşiktaş maçındaki pozisyonla aynı değil. Kaleci de etkilenmiyor. Pozisyon ofsayt değil, gol doğru karar.

Lale Orta: İki pozisyonu birbirinden ayıran nokta oyuncuların aksiyonları. Galatasaraylı oyuncu bu pozisyonda sabit kaldı, hiç oynamadı. Herhangi bir harekette bulunup kalecinin dikkatini dağıtmadı. Topun çıkış yeri ve kaleci arasındaki hatta değildi. Ben de pozisyonun ofsayt olmadığını düşünüyorum.

Son Dakika: Galatasarayın Gaziantep FKya attığı golle Beşiktaşın Hatayspor maçında iptal edilen golü arasında fark ne

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 72. dakikasında Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla köşeye müthiş bıraktı. Daha sonra VAR devreye girdi. Pozisyonu bir süre kendisi inceleyen Cüneyt Çakır, daha sonra yardımcısı Bahattin Duran'ı yanına çağırdı ve ikilinin yaptığı değerlendirme sonrası Montero'nun kaleciyi etkilediği kararı çıktı. Ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA NELER DEMİŞLERDİ?

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Deniz Çoban: "Cüneyt Çakır izledi izledi, karar veremedi. Yardımcısını çağırıp 'biraz da sen bak' dedi. İzlediler, izlediler, ofsayt kararı verdiler. 1 dakika 10 saniye izlediler. Ben de diyorum ki; bu sana göre, bana göre bir pozisyon. Bu, VAR'ın konusu değildir. Karpuz gibi ikiye bölünüyoruz. Herkes farklı bir görüş bildiriyor. Ben bu hareketi, kaleciyi yanıtlacak bir hareket gibi görmüyorum. Kalecinin de belli belirsiz bir şikayeti var. Montero bu hareketi yapmasaydı, kaleci bu topu kurtarabilir miydi? Kararsız kaldığımız konu bu. Bence açık bir aksiyon yok. Gol verilmesi daha doğru olurdu."

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Bülent Yıldırım: "Pozisyonda yorumlanması gereken bir durum var. VAR, hakemleri bu yüzden çağırdı. Bu yüzden VAR müdahalesi bence doğru. Montero, ayağını çekmeseydi zaten pozisyon ofsayt olacaktı. Montero'nun bu hareketi, kalecinin refleksini etkiliyor. Bu pozisyon, bu yüzden teorik olarak ofsayt."

Lale Orta: "Kalecinin atlamasına baktığımız zaman, geciktiğini görüyoruz. Montero'nun durumu, kesinlikle kalecinin dikkatini dağıtıyor. Bu da ofsayt tanımları içine giriyor."

KURAL KİTABI NE DİYOR?

Son Dakika: Galatasarayın Gaziantep FKya attığı golle Beşiktaşın Hatayspor maçında iptal edilen golü arasında fark ne

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Son Dakika: Galatasarayın Gaziantep FKya attığı golle Beşiktaşın Hatayspor maçında iptal edilen golü arasında fark ne

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#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

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