Son Dakika | Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel sessizliğini bozdu: 'Fenerbahçe rakibi olamaz'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray yönetiminde görev aldığı süreçte transfer görüşmelerindeki başarısı ile taraftarının gönlüne taht kuran Haldun Üstünel 10 yıllık suskunluğunu Hürriyet için bozdu: Adnan Polat size ‘Transfer Sihirbazı’ demişti. Yönetim transfer konusunda ciddi eleştiriler alıyor ne söylersiniz? Bana o dönemde sayın Adnan Polat ‘Sihirbaz’ lakabı koydu. Beni onore etti. Aslında ben sihirbaz değilim. Sihir bende değil sihir Galatasaray’da. Beni başarılı görüyorlarsa takdir Galatasaray taraftarınındır. Ben Galatasaray yönetimini başarısız bulmuyorum. Çünkü şu anda Galatasaray’da farklı bir süreç yaşanıyor. Harcama limitleri olsun, UEFA FFP kriterleri ve kısıtları olsun, kulüp içinde yaşanan yapısal reform süreci olsun. Bu yıl ince eleyip sık dokumalıyız. Çok doğru, nokta transferler yapmamız gerekli.

Transfer değil, takım olmak önemli

G.saray taraftarının çok aceleci bir beklenti içinde olmamasını tavsiye ediyorum. Doğru transferler ile bütçeyi aşmamak da gerekiyor. Bunu kimse unutmasın. Elinden geldiği derecede bütçeyi küçülterek transfer yapma çabası içinde Galatasaray yönetimi. Belki ağır adımlar atıyorlar ama emin adımlar atmak lazım! Transfer yapmak ile şampiyonluk ya da başarı gelmiyor. Rakiplerimiz çok fazla transfer yapıyor ancak bu zamana kadar çok şahit olduk başarının transferle gelmediğini ve hep beraber göreceğiz! Önemli olan transfer yapmak değil takım kurmak! Takım iskeletini kurmak ayrı bir meziyet.

'En büyük dayanakları gitti'

- G.Saray-F.Bahçe rekabeti için neler söylersiniz?

Kupa ve şampiyonluk açısından son 20 senedir bir G.SarayF.Bahçe rekabeti mevzu bahis değil! Çünkü Galatasaray arayı çok açtı. Sonuçlar, kupalar ortada. Fenerbahçe’yi bu konuda rakip olarak da görmüyorum. Birbirini yenmek açısından derseniz... O açıdan da F.Bahçe, G.Saray’a karşı başarılıdır. O başarı da geçen sezon bozuldu. O büyüyü bozduk en sonunda. Rekabet olarak Fenerbahçe’nin en büyük dayanağı o idi. Kupa almak, şampiyonluk açısından Fenerbahçe yanımıza dahi yaklaşamaz. Fatih hocanın da bunda payı çok büyük.

Eski F.Bahçeli de olsa limiti aşana ceza vermeli

- Terim için ne söylersiniz?

O bir İmparator. Zaman zaman hakkının yendiğini düşünüyorum. G.Saray’ın çıkarlarını düşünerek bir savaş veriyor. Ve G.Saray için o cezaları alıyor. Cezalar da Fatih hoca olduğu için G.Saray markası olduğu için abartılıyor. Çok abartılı çıkışlara rağmen başka kulüp başkanlarına verilen cezaları görüyoruz!

Bazı isimlere çok toleranslı davranılıyor. TFF adaletli olmalı. Örneğin F.Bahçe kuralları hiçe sayarak transferlere imza attı. Eğer limit için yükümlülükleri yerine getiremezse TFF Başkanı Nihat ağabey eski F.Bahçeli de olsa kuralları uygulamalı. Bursa’ya, Eskişehir’e verilen cezalar F.Bahçe’ye, Beşiktaş’a, G.Saray’a da uygulanmalı.

Liseli-lisesiz ayrımı bitmeli

- 10 yılda sizi en çok üzen olay neydi G.Saray’da?

İki olay var. Biri, Özhan Canaydın’ın rahmetli olması... İkincisi de Adnan Polat’ın ibra edilmemesi. Ben ayrıldıktan 3-4 ay sonra gerçekleşti. O dönem Adnan Polat’ın çok hakkının yendiğini düşünüyorum. Sonra bir türlü dikiş tutturamadı G.Saray başkanları. Kimse görev süresini tamamlayamadı! Düşünün kulüp 10 yıldır olağan bir genel kurul, seçim yapamıyor! Erken seçimler G.Saray’a ciddi yaralar verdi.

'Yanlış yolda gidiyoruz'

Yıllar sonra bu kez Mustafa Cengiz yönetimi benzer durumla karşılaştı. Çok yanlış bir yoldayız. G.Saray, liseli-lisesiz diye ayrılamaz. Biz kardeşiz ve bunun bilincinde olmalıyız. Ama maalesef ki çok çeşitli çekişmeler yaşanıyor. Liseli, lisesiz kavramını kaldırmamız lazım ortadan. Bu bölünme, gruplaşma yaşandığı sürece bu olaylar devam edecek. Bu işi çözmemiz lazım. G.Saray’da hizmet yarışı olması gerekiyor.

Başkan Cengiz'i gönülden destekliyorum

- Peki Mustafa Cengiz ve yönetimini nasıl buluyorsunuz?

Sayın başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak elinden gelen her şeyi yapıyor. Hele ki bu yaşadığımız süreçte! Ben eleştirilerin abartıldığını düşünüyorum. Camianın bu yönetim ya da bir sonraki, artık seçilen yönetimlerin G.Saray için rahat çalışabilmesi adına önünü açması gerekiyor. En azından görev süreçlerini tamamlamaları için. Ben gönülden destekliyorum kendilerini.

Arda inşallah eski günlerine tekrar kavuşur

“G.saray vefalı davrandı Arda’ya! Camia bir evladına sahip çıkmıştır. Hatasıyla, sevabıyla Arda’yı kucaklamamız, sonuna kadar destek olmamız gerek. Bu şansı çok iyi değerlendirmeli. Arda’nın büyük bir hırsı vardır. İnşallah o eski günlerine kavuşur ve biz de zevkle Arda’yı seyrederiz."

· En mutlu olduğu transfer: Harry Kewell.

. En büyük hayâl kırıklığı: Elano Blumer