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Son Dakika | Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile sözleşme uzattı!
Al Hilal, 34 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.
Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Gomis, Al Hilal'de 80 maçta sahaya çıktı ve 63 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray ile 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız santrfor, sarı-kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.
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