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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile sözleşme uzattı!
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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile sözleşme uzattı!

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Son Dakika | Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal ile sözleşme uzattı!
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Al Hilal, 34 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Bafetimbi Gomis, kulübü Al Hilal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gomis, Al Hilal'de 80 maçta sahaya çıktı ve 63 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray ile 2017-2018 sezonunda şampiyonluk yaşayan Fransız santrfor, sarı-kırmızılı takımda 42 maçta 32 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.

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