MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Olympiakos'a transfer oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Olympiakos'a transfer oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Olympiakos'a transfer oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Olympiakos'a transfer oldu!
Abone Olgoogle-news

Bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Portekizli futbolcu Bruma, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Bruma, Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.

Olympiakos, Portekizli kanat futbolcusunu bir sezonluğuna PSV'den kiraladığını açıkladı.

2013 yılında Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017 yılında 15 milyon euroya Leipzig'e transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon PSV'nin yolunu tutmuştu.

Son Dakika | Galatasarayın eski futbolcusu Bruma, Olympiakosa transfer oldu

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle