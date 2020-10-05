Son Dakika | Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, Olympiakos'a transfer oldu!
Bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan Portekizli futbolcu Bruma, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Bruma, Yunanistan'ın Olympiakos takımına kiralandı.
Olympiakos, Portekizli kanat futbolcusunu bir sezonluğuna PSV'den kiraladığını açıkladı.
2013 yılında Galatasaray'a transfer olan Bruma, 2017 yılında 15 milyon euroya Leipzig'e transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon PSV'nin yolunu tutmuştu.
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