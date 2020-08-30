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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın eski beki Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!
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Haber Giriş: 30.08.2020 - 22:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın eski beki Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!

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Son Dakika | Galatasaray'ın eski beki Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!
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Galatasaray'dan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; Japon futbolcu, Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.

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