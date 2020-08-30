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Son Dakika | Galatasaray'ın eski beki Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!
Galatasaray'dan ayrılan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu.
İtalya basınında yer alan habere göre; Japon futbolcu, Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.
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