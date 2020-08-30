Son Dakika | Galatasaray'ın eski beki Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı!

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; Japon futbolcu, Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Suudi takımı Al Nassr'dan da teklif alan Nagatomo, Arapların Marsilya'dan daha fazla maaş teklifini ise reddetti ve Fransa'yı seçti.